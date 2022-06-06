مرتضى منصور يوجه رسالة عاطفية للخطيب ويطالبه بالعفو عنه

المصدر: البيان

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طالب رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، من محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، العفو عنه وفتح صفحة جديدة بينهما، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة لصالح الأخير في القضايا المرفوعة بالمحاكم المصرية ضد رئيس النادي الأبيض، أثر تعرضه للسب والقذف.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "لم أقصد إهانة محمود الخطيب، وأحترم عائلته".

وتابع: "أتمنى إنهاء أي خلافات، الخطيب هو أفضل لاعب كرة في تاريخ مصر، ويجب أن تزول الخلافات بيننا من أجل مصلحة الكرة المصرية".

وشدد: "من ناحيتي ليس هناك أي شيء، وأتمنى أن تنتهي كل الخلافات بيننا من أجل المصلحة العامة".

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، حجز استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم 6 يوليو المقبل.

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