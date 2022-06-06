صدمة لمنتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإثيوبي، بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، حيث ستقام المباراة الخميس المقبل في السادسة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتستضيفها مالاوي بناءً على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويفقد منتخب مصر جهود نجمه محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات إعلامية، أمس الأحد، أن صلاح خاض مباراة غينيا رفقة الفراعنة مصابا، وهو ما دفع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب الفراعنة لاستبعاد اللاعب من مواجهة إثيوبيا المقبلة، تجنباً لتفاقم إصابته.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره الغيني بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية.



ويتقاسم منتخب مصر صدارة مجموعته مع منتخب مالاوي، بعد فوز الأخير على إثيوبيا 1/2، فيما يتذيل ترتيب المجموعة منتخبي غينيا وإثيوبيا بدون نقاط.

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