رغم الفوز على غينيا.. مدرب منتخب مصر السابق يفتح النار على الفراعنة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم تشفع نتيجة الفوز التي حققها منتخب مصر على نظيره الغيني بهدف دون رد، بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، حيث واجهها العديد من الانتقادات للاعبي الفراعنة بسبب الأداء الضعيف الذي قدموه خلال اللقاء.

ووجه علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة للاعبي الفراعنة، إذ حملهم ظهور المنتخب المصري بأداء باهت وضعيف أمام غينيا، مشدداً على أنهم لم يظهروا بالشكل المميز المعتادين عليه دائماً.

وقال علاء نبيل في تصريحات لقناة "صدى البلد" الفضائية: "منتخب مصر لم يظهر بشكل جيد، ولم نرى أي روح أمام المنتخب الغيني، وضعف الأداء سببه الرئيسي اللاعبين".

وتابع: "الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال عليه دور كبير، وهو تطوير أداء اللاعبين وعودة الروح إلى منتخب مصر".

وأضاف: "أتمنى في مباراة إثيوبيا المقبلة الظهور بشكل وأداء أفضل من مباراة غينيا، وتحقيق فوز بأداء يُقنع الجميع لتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة، وتعويض الخسائر الأخيرة".

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا، الخميس المقبل، بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

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