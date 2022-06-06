هل يعود إلى الأهلي أم ينتقل إلى الزمالك.. تعرف على موقف رمضان صبحي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تداولت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، حول مستقبل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر في الموسم المقبل، حيث أشارت بعضها إلى إمكانية عودة اللاعب إلى صفوف ناديه السابق الأهلي المصري، فيما أكدت أخرى أنه يقترب من الانضمام إلى الغريم التقليدي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانبه كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، عن موقف رمضان صبحي في الموسم الجديد، حيث قال في برنامجه الإذاعي: "الأيام المقبلة ستشهد العديد من الأنباء حول مستقبل رمضان صبحي في الموسم الجديد، ولكن الأمر المؤكد حتى الآن هو تمسك بيراميدز باستمراره".

وتابع: "موقف رمضان صبحي نفسه، يتمثل في اقترابه من الانضمام إلى صفوف الزمالك، وهناك أطراف تسعى لعدم إتمام الصفقة، وتبذل محاولات لإعادته مرة أخرى إلى صفوف الأهلي".

وأضاف شوبير: "جميع الاحتمالات السابقة واردة بشدة، باستثناء الاحتمال الأخير وهو عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي".

وكانت صفقة انضمام رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، أثارت ضجة كبيرة بعدما فضل اللاعب الانتقال إلى صفوف الأخير عن تجديد تعاقده مع الأهلي، بسبب الفارق المالي الكبير بين عرض الناديين.

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