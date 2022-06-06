بعد مكالمة بذيئة .. مرتضى منصور وأحمد دياب يتصدران تويتر في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عقد مؤتمر صحفي، يو غد الثلاثاء، للرد على أحمد دياب رئيس رابطة أندية المحترفين، حيث شهدت الساعات الماضية تداول مقاطع صوتية تسريبات (غير معلومة المصدر) لمحادثة هاتفية. كما تصدر هاشتاج “اقالة_احمد_دياب” تويتر.

كما تصدر هاشتاج أحمد دياب لا يقبل الاحتواء، مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أزمته مع رئيس نادي الزمالك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا منسوبًا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وجه فيه الطرفان بعض السباب والشتائم.

وبحسب مغردين على تويتر، فقد دعا مرتضي منصور أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة طارئة صباح الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، قبل انطلاق المؤتمر الصحفي على حد قوله.

وشهدت الأيام الماضية توتراً في العلاقة بين نادي الزمالك ورابطة الأندية المحترفين، على ضوء القرارات التي صدرت بإقامة مباراة القمة مع الأهلي 19 يونيو الجاري، ما يعترض عليه إدارة الزمالك لعدم خوض غريمه التقليدي الأهلي للمباريات المؤجلة له قبل لقاء القمة.

يذكر أيضا أن مرتضى منصور تجاهل الحديث عن هذا التسريب خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للحديث عن التعاقد مع 4 لاعبات للكرة الطائرة من الغريم التقليدي الأهلي، ولكنه كشف عن تسريب آخر.

ولم يخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث حول تلك المكالمة المسربة حتى هذه اللحظة.

بينما رفض أحمد دياب، أول رئيس لرابطة الأندية المصرية المحترفة في تاريخ الرياضة المحلية، الإدلاء بأي تصريح للغد حول الأمر.

وعاد مرتضى منصور إلى مقعد رئيس نادي الزمالك في نهاية عام 2021، قبل أن ينجح في الانتخابات في فبراير 2022 ليستمر في منصبه 4 سنوات قادمة.

وتتولى رابطة أندية المحترفين إدارة مسابقتي الدوري الممتاز، إضافة إلى البطولة المستحدثة كأس رابطة المحترفين.

وفي أواخر سبتمبر 2021، أصبح أحمد دياب أول رئيس لرابطة أندية الدوري المصري، بعدما اعتمدت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي.

وأحمد دياب هو نائب بمجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فيوتشر” التي استحوذت على نادي كوكاكولا وقامت بتغيير اسمه لنادي فيوتشر حاليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز