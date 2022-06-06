5 دقائق وراء خسارة منتخب السودان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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حدد برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان، توقيت الخسارة من المنتخب الموريتاني في خمس دقائق، قائلاً في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: خسرنا المباراة في 5 دقائق حين استقبلنا الهدفين الأول والثاني، لا نرمي الهزيمة بالكامل على التحكيم، لكننا تعرضنا لظلم بشع، حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء غير صحيحة علينا أحرز منها المنتخب الموريتاني الهدف الأول، وتغاضى عن أخرى صحيحة لنا بالشوط الثاني. وهنأ برهان المنتخب الموريتاني بالفوز في اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

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