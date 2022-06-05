لافيكا يفرض السرية على تدريبات الأزرق الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أعلن الجهازان الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم بقيادة التشيكي لافيكا، إغلاق التدريبات وفرض السرية التامة على تدريبات لاعبي الأزرق التي يخوضها على استاد صباح السالم بالنادي العربي حتى موعد المباراة الأولى أمام منتخب إندونيسيا المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن تصفيات المجموعة الأولى التي تستضيفها الكويت على استاد جابر الدولي والمؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم الكويت وإندونيسيا والأردن ونيبال.

جاء ذلك عقب العودة من المعسكر الذي أقامه المنتخب في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأسبوع الماضي، وتخلله مواجهة نظيره السنغافوري وحقق فيها الفوز بهدفين، واطمأن لافيكا على مجموعة اللاعبين التي وقع عليها الاختيار، وخصوصاً بعد انضمام لاعبي السالمية وكاظمة عقب انتهاء مباراة نهائي كأس الأمير، وأيضاً لاعبي الكويت والعربي بعد المشاركة مع أنديتهم في كأس الاتحاد الآسيوي، وينتظر أن يعلن الثلاثاء الجهاز الإداري عن القائمة النهائية التي ستخوض التصفيات باستبعاد ثلاثة لاعبين ليصبح العدد 23 لاعباً سيتم قيدهم في القائمة الآسيوية.

الإصابات

وفي السياق نفسه يسابق الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عبد المجيد البناي طبيب المنتخب الزمن من أجل تجهيز الثنائي طلال الفاضل، وشبيب الخالدي، بعدما تعرض الأول للإصابة خلال مواجهة سنغافورة بينما اشتكى الثاني من الإصابة قبل المباراة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى منحه راحة من المشاركة وخضع لبرنامج تأهيلي، خصوصاً أن الثنائي من الأعمدة الأساسية للأزرق التي سيعتمد عليهما لافيكا في التصفيات، وأكدت المؤشرات الأولية خلال الحصة التدريبية التي خاضها اللاعبان تماثلهم للشفاء وفي انتظار القرار النهائي للجهاز الطبي.

على جانب آخر، وصلت وفود المنتخبات الثلاثة المشاركة في التصفيات إلى الكويت وانتظمت في أداء التدريبات، حيث يخوض المنتخب الأردني تدريباته على استاد علي صباح السالم بنادي النصر بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد الذي اطمأن على لاعبيه عقب انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقامه النشامى في العاصمة القطرية الدوحة، وخاض خلاله مواجهتي الهند واستراليا، ويستضيف استاد عبدالله الخليفة تدريبات منتخب إندونيسيا، بينما يخوض المنتخب النيبالي تدريباته على استاد نادي الشباب بالأحمدي.

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