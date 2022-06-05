أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تسريب مكالمة أحمد دياب

المصدر: البيان

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أتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أول قرار بعد تسريب مكالمة هاتفية خلال الساعات الماضية بينه وبين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، تبادل خلالها الطرفين ألفاظ خادشة للحياء.

وقرر مرتضى منصور عقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء المقبل بمقر نادي الزمالك بالقاهرة، في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت مصر، الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، للتعليق على هذا التسريب.

وأحدث التسريب الصوتي جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي على مدار الساعات الماضية، الأمر الذي نتج عنه تصدر اسم الثنائي "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن المكالمة اكتظت بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وعلق مرتضى منصور في حديثه لوسائل إعلام مصرية على هذا التسريب، قائلاً: "لن ألجأ للقضاء إلا إذا أقدم رئيس رابطة الأندية على اللجوء له"، فيما التزم أحمد دياب الصمت، ولم يعلق نهائياً.

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