"مجهولون" يتسببون بوفاة لاعب عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

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توفي صباح اليوم الأحد في العاصمة العراقية بغداد، حيدر عبدالرزاق، النجم السابق لمنتخب العراق الأول لكرة القدم، متأثرا بإصابة بليغة في الرأس على إثر اعتداء مجموعة من "المجهولين".

أسباب الاعتداء

وما زالت أسباب اعتداء "المجهولين" على الراحل عبدالرزاق غير معروفة بدقة، رغم بعض "التسريبات" التي تشير إلى أنه ناجم عن خلاف حول "عائدية" ملعب لكرة قدم الصالات في العاصمة بغداد.

فتح بلاغ

ومنذ تعرض الراحل عبدالرزاق إلى الاعتداء من قبل "المجهولين" أواخر مايو الماضي، سارع أهله إلى فتح بلاغ لدى الشرطة لتعقب المتسببين بالاعتداء، على أمل إحالتهم إلى القضاء بأسرع وقت.

كأس آسيا

ويعد الراحل عبدالرزاق، من بين أميز نجوم كرة القدم العراقية، حيث أسهم في تتويج أسود الرافدين بلقب كأس آسيا في العام 2007، إضافة إلى تمثيله أشهر الفرق العراقية، وخوضه سلسلة تجارب احترافية في عدد من الدوريات العربية.

بعد الاعتزال

وبعد اعتزاله لعب كرة القدم، عمل الراحل عبدالرزاق في المجال الإداري، مشرفا طوال مواسم عدة على الطلبة، الفريق الذي انطلق منه إلى عالم الشهرة والنجومية في دنيا "الساحرة المستديرة".

شجون وهموم

وأثار رحيل حيدر عبدالرزاق، شجون وهموم الوسط الرياضي العراقي عموما، وكرة القدم خصوصا، حيث تم استعادة "شريط" رحيل عدد كبير من نجوم كرة القدم في بلاد ما بين النهرين لأسباب شتى، توزعت بين وباء "كورونا"، والاعتداء من "مجهولين"، والحوادث الأخرى!

أبرز النجوم

ومن أبرز نجوم كرة القدم العراقية الذين رحلوا عن الدنيا في العامين الأخيرين، احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي وعبدالكريم سلمان، وغيرهم كثيرون.

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