المنتخب الجزائري يفوز على نظيره الأوغندي في تصفيات أفريقيا

المصدر: د ب ا

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فاز المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب أوغندا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام بكوت ديفوار العام المقبل، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب النيجر مع نظيره التنزاني 1/1.

وسجل هدفي المنتخب الجزائري عيسى ماندي في الدقيقة 28 ويوسف البلايلي في الدقيقة 80.

وأهدر فاروق ميا لاعب منتخب أوغندا ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وحصد المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط في التصفيات ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة فيما ظل المنتخب الأوغندي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب النيجر مع منتخب تنزانيا 1/1

وتقدم منتخب تنزانيا بهدف سجله جورج مبولي في الدقيقة الأولى وتعادل منتخب النيجر بهدف سجله دانييل سوساح في الدقيقة 26.

وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في التصفيات.

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