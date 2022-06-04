إدارة الزمالك تقرر إزالة لافتة "مجمع تواليتات حسن مصطفى"

المصدر: البيان

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قامت إدارة نادي الزمالك، بإزالة اللافتة المثيرة للجدل والتي تحمل اسم حسن مصطفى بمجمع التواليتات، وذلك بعدما تزايدت حدة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه اللافتة، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا، بعد انتشار صورة من داخل نادي الزمالك باسم حسن مصطفى على مجمع “تواليتات”.

وتساءل الكثيرون عن المقصود من اسم حسن مصطفى على هذه اللافتة هل هو الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أم شخص آخر؟ خاصة وأن الفترة الماضية شهدت حالة من التوتر بين رئيس الزمالك ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في أكثر من مناسبة، ولم يصدر حتى الآن أي تصريح أو تعليق رسمي من مسؤولي الزمالك عن المقصود من وجود اسم حسن مصطفى على هذه اللافتة.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك اعتاد في الفترة الماضية، وضع أسماء رموز نادي الزمالك، والأساطير في مصر، داخل النادي الأبيض.

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