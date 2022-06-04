مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: بلاش تلعبوا مع الأسد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري تحذيراً شديداً لرابطة الأندية المحترفة على ضوء الأزمة الأخيرة المتعلقة بملعب مباريات الزمالك في الدوري قائلا: "بلاش تلعبوا مع الأسد".

وأكد مرتضى منصور أن الإدارة سوف تقوم بدعم فريق الكرة بعدد من الصفقات المميزة في الموسم المقبل.

ورفض رئيس الزمالك الإفصاح عن الصفقات الجديدة حتى لا يؤثر بالسلب على الفريق الحالي واللاعبين الذين ينافسون على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه لن يفصح عن عدد صفقات فريق الكرة حتى لا يدمر الفريق واللاعبين المنافسين على بطولة الدوري في الموسم المقبل.

وافتتح رئيس نادي الزمالك وأعضاء المجلس صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالسيدات، وذلك عقب تجديدها بأحدث الأجهزة وفقا للمواصفات العالمية.

وافتتح مرتضى منصور مساء أمس الجمعة، حمام السباحة الكبير الذي يحمل اسم المستشار الراحل جلال إبراهيم، والحمام الأولمبي الذي يحمل اسم اللواء عبد العزيز قابيل، وذلك بعد تجديدهما أيضا.

وكان مجلس إدارة الزمالك سبق وافتتح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة بمقر القلعة البيضاء منذ عدة أيام، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز