تركي آل الشيخ يزف خبراً ساراً لجماهير الكرة المصرية والسعودية

المصدر: البيان

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زف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خبراً ساراً لجماهير كرة القدم بمصر والسعودية، وذلك بعدما كشف عن قراره بعدم ضم أي لاعب من الدوريين إلى ناديه ألميريا، الذي صعد مؤخراً إلى «الليغا».

وأكدت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن تركي آل الشيخ يرغب في ضم لاعبين من الدوري المصري والسعودي لناديه الذي سينافس الموسم المقبل مع كبار الليغا، وهو ما أثار قلق الجماهير في البلدين، وذلك قبل أن يخرج تركي آل الشيخ بنفسه وينفي هذه الأنباء.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا بالصيف، صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد".

وتابع: "لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس، ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية تحياتي".

وكان ألميريا حصد لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتأهل لدوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ 7 سنوات، وبعد 3 سنوات من انتقال ملكيته لتركي آل الشيخ.

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