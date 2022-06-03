مفاجأة.. كيروش مرشح لخلافة موسيماني في الأهلي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية مصرية، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة، بات ضمن المرشحين لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تدريب الأهلي المصري، بعدما تعالت الأصوات المطالبة برحيله بعد خسارة النادي الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا مؤخراً، لحساب الوداد المغربي.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية، أن هناك عدداً من المدربين المرشحين لخلافة موسيماني في الأهلي، يأتي على رأسهم كيروش.

ومن جانبه، أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق هذه الأنباء، مشدداً على أن كيروش هو الأوفر حظاً لخلافة موسيماني في تدريب الأهلي.

وكتب فرج عامر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فايلر لن يدرب الأهلي مجدداً.. كما ذكرت من قبل المرشح الأوفر حظاً هو كيروش".

وغادر موسيماني القاهرة متجهاً إلى المغرب خلال الساعات الماضية، لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة، بعدما تلقى دعوة للمشاركة فيها منذ فترة وقام بعرض الأمر على إدارة الأهلي، التي وافقت على حضوره خاصةً أن موعد الدورة يأتي خلال فترة التوقف الدولي.

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