على طريقة شاكيرا.. زوجة التونسي حمدي النقاز تعلن انفصالهما

المصدر: البيان

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أعلنت ميرڤا زوجة الدولي التونسي حمدي النقاز، انتهاء علاقتهما وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية "ستوري".

وأكدت ميرڤا أن علاقتها بزوجها قد انتهت، مشيرة إلى أنها ستعلن انفصالها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت: "لم تعد تربطني أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمدعو حمدي النقاز، وسوف أعلن انفصالي رسمياً في الأيام القليلة القادمة".

وأحدثت هذه الكلمات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت انتشارا واسعاً بين روادها، خاصة أن الثنائي دائماً ما جمعته طوال السنوات الماضية علاقة وطيدة، إذ كانت ميرڤا بمثابة حائط الصد لزوجها في العديد من أزماته الكروية، على رأسها مشاكله مع مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، ناديه السابق.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ميرڤا تعرضت للخيانة من جانب حمدي النقاز وهو ما دفعها لنشر هذه الكلمات الغاضبة عبر حسابها على "انستجرام"، مؤكدين أنه السبب الوحيد الذي يدفعها للانفصال عنه بهذه الطريقة بعد علاقة الحب الكبيرة التي ربطتهما على مدار سنوات طويلة.

وربط نشطاء مواقع التواصل، واقعة ميرڤا والنقاز بالتقارير العالمية التي أشارت خلال الأيام الماضية إلى انفصال المطربة الكولومبية شاكيرا عن شريكها جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، لنفس السبب، بعد قصة حب جمعتهما على مدار 12 عاما.

يذكر أن النقاز حالياً لاعب حر بعد رحيله مؤخراً عن النادي الأهلي السعودي، وسط أنباء تشير لاقتراب عودته إلى الزمالك المصري خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

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