بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر.. الكشف عن المتورط في إصابة حجازي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة كبيرة حول سبب تجدد إصابة الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، التي أدت إلى استبعاده من معسكر منتخب بلاده مؤخراً.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الساعات الماضية، استبعاد حجازي من مباراة غينيا المقرر إقامتها الأحد المقبل، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023، وذلك لاستكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا بعد تجدد إصابته.

وبحسب موقع "سعودي سبورت" المتخصص في أخبار الكرة السعودية، فهناك مسؤول كبير بنادي اتحاد جدة تسبب في تجدد إصابة ثنائي الفريق أحمد حجازي والبرزايلي رومارينيو، بسبب إصراره على مشاركتهما مؤخراً مع الفريق السعودي، رغم معاناتهما من الإصابة وعدم استكمال فترة تأهيلهما.

وأكد الموقع السعودي أن المسؤول هو حامد البلوي المدير التنفيذي لاتحاد جدة، مشيراً إلى أن الأخير ضغط على الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق السعودي، لإشراك حجازي ورومارينيو في المباريات، رغم عدم جاهزيتهما البدنية والفنية، وهو ما تسبب في تجدد الإصابة.

وكان إيهاب جلال أكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن أحمد حجازي مازال يحتاج إلى علاج وتأهيل، وهو ما دفع اللاعب للسفر إلى إسبانيا لاستكمال رحلة علاجه.

وتعرض حجازي لإصابة عبارة عن تمزق في أوتار العضلة الضامة خلال شهر فبراير الماضي، أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، تسببت في غيابه فترة طويلة عن الملاعب.

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