الهلال يعلن الحرب على الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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طلب نادي الهلال من الاتحاد السوداني لكرة القدم، حل وإعادة تكوين اللجان المساعدة من مسابقات، استئنافات، شؤون لاعبين وانضباط وحكام، واستند في طلبه على التسجيل الصوتي المسرب من نائب رئيس نادي المريخ محمد سيد أحمد، والذي أكد من خلاله سيطرة نادي المريخ على مفاصل الاتحاد، من خلاله لجانه المختلفة، واعتبر مراقبون طلب نادي الهلال خطوة لحرب معلنة ضد الاتحاد السوداني، في حال لم يتخذ الإجراءات الرادعة في مواجهة نائب رئيس نادي المريخ، بتحويله للجنة الانضباط، وفتح تحقيق رسمي حول التسجيل المسرب.

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