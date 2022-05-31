تسجيل صوتي يهز الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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هز تسريب لتسجيل صوتي لنائب رئيس نادي المريخ محمد سيد أحمد الاتحاد السوداني لكرة القدم، كشف من خلاله سيطرة نادي المريخ على لجان الاتحاد وتأثيره على القرارات الصادرة منها، وأشار من خلال التسجيل الصوتي إلى أن ما حققه المريخ مع الاتحاد الحالي لم يحققه من عام 1908.

وفي أول رد على تسجيل نائب رئيس نادي المريخ المسرب بعث نادي الهلال بخطاب شديد اللهجة للاتحاد السوداني أدان من خلاله تصريحات محمد سيد أحمد وحذر من المساس بحقوقه ومكتسباته، وطالب الهلال بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التسجيل المسرب التي وصفها الخطاب بالخطيرة والمخلة بميزان العدالة والتنافس الشريف، وشدد الخطاب على تحويل نائب رئيس نادي المريخ إلى لجنة الانضباط.

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