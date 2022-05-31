الإعلان عن موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، عن توقيت مباراة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية، في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الرسمية.

ويخوض منتخب كوريا هذه المباراة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بينما يلعب منتخب مصر هذه المباراة، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وأكد الاتحاد الكوري الجنوبي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن المباراة ستقام 14 يونيو المقبل، في الثامنة مساءً بتوقيت كوريا، الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، على ملعب سيول بكوريا الجنوبية.

وتُعتبر هذه المباراة مهمة بالنسبة لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر، الذي يرغب في الظهور بشكل قوي خلال تجربته الأولى رفقة الفراعنة.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يتواجد في مجموعة واحدة بكأس العالم رفقة منتخبات البرتغال وأوروجواي وغانا.

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