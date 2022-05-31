بعد خسارة لقب إفريقيا.. نجم الأهلي السابق يطالب برحيل موسيماني

المصدر: البيان

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فشل الأهلي المصري في الحفاظ على لقبه الإفريقي للعام الثالث على التوالي، بعد خسارته من الوداد المغربي بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم بينهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، أمس الإثنين.

وطالب طه إسماعيل نجم الأهلي السابق، برحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق المصري، وذلك بعد خسارته من الوداد وفقدان اللقب الإفريقي.

وقال طه إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: "لاعبي الأهلي لم يصنعوا الفارق ضد الوداد، والأهلي يحتاج لإعادة نظر في قائمته الحالية بعيداً عن العواطف".

وأضاف: "الأهلي لا يمتلك هداف قادر على التسجيل من أنصاف الفرص، وبالنسبة لموسيماني يُشكر على ما قدمه خلال الفترة الماضية، لكن من وجهة نظري لابد من رحيله".

واختتم طه إسماعيل حديثه، قائلاً: "موسيماني لم يحقق مع الأهلي إنجازات محلية، وكانت إنجازاته إفريقية فقط، وبعد الخروج من إفريقيا لابد من رحيله والعمل على إحلال وتجديد صفوف الفريق، وحديثي بناءً على حبي للأهلي".

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