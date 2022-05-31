نجم الأهلي يهنئ لاعبي الوداد بعد التتويج الإفريقي (فيديو)

المصدر: البيان

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هنأ المغربي بدر بانون لاعب الأهلي المصري، لاعبي الوداد المغربي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الفريق الأحمر.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن بدر بانون توجه إلى لاعبي الوداد في غرفة خلع الملابس عقب نهاية اللقاء لتوجيه التهنئة لهم، عقب اقتناص اللقب الإفريقي من الأهلي.

وظهر بانون بعد نهاية المباراة النهائية وهو يقدم التهاني للاعبي الوداد على رأسهم أيمن الحسوني، خاصة أنه سبق له مجاورة العديد من لاعبي الوداد بصفوف منتخب المغرب.

وغاب بدر بانون عن فريقه الأهلي خلال النهائي الإفريقي بسبب عدم الجاهزية، حيث عانى مؤخراً من مضاعفات في القلب عقب إصابته بفيروس كورونا، تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وخسر الأهلي من الوداد بهدفين دون رد بنهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليفشل الفريق الأحمر في الحفاظ على لقبه القاري للعام الثالث على التوالي.

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