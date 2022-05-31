موسيماني عن خسارة الأهلي للنهائي: ظروف!

المصدر: وكالات

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن الفريق الأفضل في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو من خسر.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء أمس: "عندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساوٍ بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة.. وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم".

وأضاف: "البعض يسألني عن التشكيل والخطة؛ لأنني خسرت، لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل.. الجميع يعرف أن عمرو السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية".

وأوضح: "كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف.. بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف".

وتابع: "لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك".

وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني.. "وكان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في 3 دقائق والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق، إضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف".

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