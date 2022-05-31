الجهاز الفني لمنتخب مصر يستدعي 7 لاعبين من الأهلي لمعسكره المغلق

المصدر: وكالات

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دعا الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، 7 لاعبين من الأهلي للمعسكر المغلق الذي يستمر حتى 14 يونيو المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، أن اللاعبين هم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبل.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

وكان إيهاب جلال قد أعلن القائمة التي دخلت معسكراً مغلقاً، أمس، دون لاعبي الأهلي انتظاراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وضمت كلاً من: محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جــاد وعمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح ومحمد النني ومهند لاشين وأحمد حمدي وإمام عاشور ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد إبراهيم وإبراهيم عادل وأحمد عاطف ومصطفي محمد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

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