حقيقة دعوة النادي الأهلي لاجتماع يناقش الأمور الفنية للفريق بعد الخسارة الأفريقية

المصدر: وكالات

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أكد الأهلي المصري أنه لم يدع لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي المصري في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء:" مجلس الإدارة لم يدعُ لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة".

وقاد زهير المترجي، فريقه الوداد المغربي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز على الأهلي المصري 2 / صفر، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونجح الوداد في تحقيق لقبه الثالث في المسابقة، بعدما سبق له التتويج باللقب في نسختي عام 1992 و2017.

كما نجح الفريق المغربي في تكرار تفوقه على الأهلي في المباراة النهائية، بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي نسخة عام 2017، حيث تعادلا ذهاباً في القاهرة 1 / 1، وفاز الوداد في العودة على أرضه 1 / صفر.

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