100 ألف دولار تفجر الأوضاع في الاتحاد السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تفجرت الأوضاع بصورة غير مسبوقة داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم بسبب مبلغ ( 100 ألف دولار) أشارت تقارير إعلامية إلى أنها مقدمة من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي لدعم المنتخب الوطني في مسيرته الأفريقية المقبلة، وتسبب المبلغ في خلاف بين معتصم جعفر رئيس الاتحاد وأسامة عطا المنان النائب الأول ومجدي شمس الدين الأمين العام للاتحاد، بعد تقييده في السجلات المالية ( دين) من أحد نواب رئيس الاتحاد، وتصاعد الخلاف بعد تأكيدات أن المبلغ ( تبرع) لدعم المنتخب الوطني في مشواره الإفريقي وليس ديناً. وأشارت مصادر إلى أن الخلاف لم يحسم ويحتاج إلى العودة لمصدر المبلغ لتحديد هل هو دعم أم دين.

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