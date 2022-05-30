كشف قميصي منتخبي مصر والمغرب لموسم 2022-2023

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة بوما للمنتجات الرياضية، القمصان الجديدة لعدد من المنتخبات، خلال عامي 2022 و2023، ومن بينها منتخبا مصر والمغرب.

وعادت "بوما" لتصاميم فترة التسعينات، خلال تصميم قميصي منتخبا مصر والمغرب، كما أطلقت قمصان منتخبات أخرى مثل غانا وكوت ديفوار وإيطاليا والأوروغواي وسويسرا وصربيا.

وسيخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2022، بقميص "بوما" الجديد، الذي يشبه كثيرا قميص المنتخب خلال "الفترة الذهبية" في مونديال 1998، بخط عريض أخضر اللون، وقميص أحمر كامل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز