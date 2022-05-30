تشكيل الأهلي والوداد المتوقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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يلتقي الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على ملامح التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الوداد.

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة المغربي بدر بانون لعدم جاهزيته، على الرغم من سفره مع بعثة الفريق الأحمر التي اتجهت للمغرب لخوض اللقاء، ويغيب أيضاً المدافع محمد عبدالمنعم بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمباراة الوداد، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

وفي نفس الشأن، استقر المغربي وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد المغربي على ملامح التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة النهائي أمام الأهلي.

ويغيب عن الوداد النجم الليبي مؤيد اللافي، بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الوداد لمباراة الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أشرف داري، أمين فرحاني، أيوب العملود

خط الوسط: أيمن الحسوني، يحيى جبران، جلال الداودي

خط الهجوم: زهير المترجي، مبينزا، بديع أووك

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