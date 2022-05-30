استبعاد 11 لاعباً.. إيهاب جلال يعلن القائمة النهائية لمصر استعدادا لغينيا وإثيوبيا

المصدر: البيان

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أعلن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية التي ستخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وستخوض مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ونشر اتحاد الكرة المصري القائمة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الاتحاد أن إيهاب جلال فضل عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المصري المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب، لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي، اليوم الإثنين، على أن يتم الإعلان عن الأسماء المختارة عقب لقاء النهائي.

واستبعد إيهاب جلال 4 لاعبين من نادي بيراميدز الذين ضمهم في القائمة المبدئية، وهم رمضان صبحي وعلي جبر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد حمدي، كما استبعد كل من أحمد رفعت ومروان حمدي ومصطفى شلبي ومحمود مرعي ومصطفى زناري ومحمد متولي "كناريا" وخالد الغندور.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، مهند لاشين، أحمد حمدي، إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، محمد إبراهيم، إبراهيم عادل، أحمد عاطف، مصطفى محمد

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام غينيا أولى مبارياته بالتصفيات الإفريقية 5 يونيو المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما سيتجه الفراعنة لخوض مباراتهم الثانية بالتصفيات أمام إثيوبيا على ملعب يبنجو في مالاوي، الذي تم اختياره ليكون ملعب المنتخب الإثيوبي بالتصفيات.

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