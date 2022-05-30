الأهلي يطلب تدخل السفارة المصرية لحل أزمة جماهيره في المغرب

المصدر: د ب ا

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طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، الذي يترأس بعثة فريق كرة بالمغرب من السفير المصري بالرباط ياسر عثمان، بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير الأهلي في مباراة الغد مع الوداد في نهائي دوري الأبطال، والتي تقام على مركب (ملعب) محمد الخامس.

جاء ذلك في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية، ونظرًا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة، في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من العشرة آلاف تذكرة التي خصصها الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" للنادي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أمس الأحد أن بعثة الأهلي بذلت جهدًا كبيرًا في التواصل مع مسؤولي "كاف" واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقَّ أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة؛ لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أية أزمات عند دخول الجماهير غدًا، والعمل على تأمين سلامتها في نفس الوقت.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لأن يكون أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يتوج باللقب في 3 نسخ متتالية، كما يرغب في الثأر من خسارته أمام منافسه المغربي بنهائي نسخة البطولة عام 2017.



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