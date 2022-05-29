تركي آل الشيخ يثير الجدل بسبب "فخر العرب"

المصدر: البيان

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أثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء مباراة ليفربول وريال مدريد.

وكان الريال اقتنص لقب دوري أبطال أوروبا من ليفربول، بعد الفوز عليه بهدف دون رد أحرزه البرازيلي جونيور فينيسيوس.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مرفقة بصورة الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الميرنغي، وكتب عليها: "فخر العرب وفخر إيطاليا".

وتسببت تغريدة تركي آل الشيخ في جدل كبير خاصة لدى جمهور الكرة المصرية، لاسيما أن لقب فخر العرب يطلق على الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي خسر اللقب رفقة الريدز، فيما يعتبر بنزيما جزائري الأصل لكنه يلعب بمنتخب فرنسا.

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