فاز عليه بثنائية جونيور.. الشباب يؤزم موقف الرائد في الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

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تأزم موقف الرائد وباتت مسألة بقائه في دوري الأضواء أكثر تعقيداً، عقب خسارته أمام الشباب بهدفين نظيفين أمس الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، سجّل البرازيلي كارلوس جونيور ثنائية الشباب في الدقيقتين 4 و31.

وبهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.

وبكّر الشباب بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة الرابعة عندما تلقى كارلوس من هجمة منسقة كرة داخل منطقة الجزاء، تجاوز على إثرها الحارس ولعبها في المرمى الخالي.

ومن هجمة سريعة أضاف الشباب هدفه الثاني عندما كسر كارلوس مصيدة التسلل ولعب الكرة إلى يمين الحارس الإسباني ياغو هيريرين (31).

وفي الجولة نفسها، قاد البديل يوسف فواز فريقه الباطن لفوز صعب على مضيفه الحزم المنقوص، بعدما سجل هدفين حوّل بهما تأخر فريقه من 1-2 إلى فوز 3-2.

وتقدم الحزم بواسطة الهولندي أولا جون (48) والمغربي نوفل الزرهوني (80)، ورد الباطن عن طريق الأنغولي فابيو أبريو (65) ويوسف فواز (87 و90).

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 29 نقطة في المركز ما قبل الأخير، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الأخير وهبط رسمياً منذ الجولة الماضية.

وشهدت المباراة طرداً في الدقيقة الرابعة، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الحزم عبد الرحمن الدخيل، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

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