قائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا

المصدر: البيان

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة، استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستدعى إيهاب جلال العديد من العناصر لأول مرة في قائمة منتخب مصر، أبرزها أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المصري، وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

وقرر إيهاب جلال استدعاء أربعة لاعبين في مركز حراسة المرمي، و14 لاعباً في الخط الدفاعي، ومثلهم في خط الوسط، بينما استدعى في الهجوم 12 لاعباً.

وجاءت قائمة منتخب مصر الرسمية كالآتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمود جاد

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، عمر جابر، أحمد حجازي، محمود علاء، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش"، محمود مرعي، مصطفى الزناري، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد حمدي، خالد الغندور، حسين الشحات، محمد النني، نبيل عماد "دونجا"، مهند لاشين، محمد متولي "كناريا"، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، محمد إبراهيم، أحمد عبدالقادر، محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم عادل، أحمد رفعت، رمضان صبحي، عمر مرموش، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مروان حمدي، محمد شريف، مصطفى محمد

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