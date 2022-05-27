هل يستعيد الزمالك المصري خدمات مصطفى محمد؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب نادي الزمالك المصري من استعادة مهاجمه مصطفى محمد المنضم إلى صفوف جالاتا سراي التركي، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "Fotoma" التركية، فإن جالاتا سراي لم يتمكن من سداد قيمة صفقة شراء مصطفى محمد من الزمالك المقدرة بـ 4 ملايين دولار حتى الآن، وهو ما يؤكد أحقية الزمالك في استعادة خدمات اللاعب 1 يوليو المقبل.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: "المشاكل مستمرة في جالاتا سراي على الرغم من انتهاء الموسم السيء، هناك تطورات مروعة في صفوف الفريق، ملفات تحتاج إلى حل عاجل من الإدارة الجديدة، الملف الأول هو باقي مستحقات صفقة مصطفى محمد، الذي تمت استعارته من الزمالك المصري مع وجود بند بأحقية الشراء في فبراير من العام الماضي".

وتابعت: "النادي التركي استخدم خيار الشراء من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار، ولم يتمكن من سداد هذه الدفعة للنادي المصري حتى الآن".

ونشرت الصحيفة البند الموجود في عقد مصطفى محمد والذي ينص على إعارة اللاعب موسم ونصف من الزمالك مقابل 2 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار على أن يتم سدادهم للزمالك مطلع يوليو 2022، وواصلت الصحيفة: "النادي المصري سيحق له استعادة اللاعب حال عدم الحصول على مبلغ بيعه يوليو المقبل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز