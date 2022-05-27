الزمالك يلعب على ستاد القاهرة رغم تهديدات مرتضى منصور

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري، غداً السبت، على إستاد القاهرة الدولي.

جاء قرار رابطة الأندية رغم تهديدات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بالانسحاب من بطولة الدوري، حال عدم الموافقة على نقل مباريات الزمالك إلى إستاد الدفاع الجوي بدلاً من إستاد القاهرة.

وأصدرت الرابطة بيانا رسمياً عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء كالتالي:

حيث أنه لم تصل أي موافقات إلى رابطة الأندية حتى تاريخه فيما يخص نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي إلى إستاد الدفاع الجوي، فقد تقرر إقامة المباراة في موعدها يوم السبت ٢٨/٥/٢٠٢٢ السادسة والنصف مساءً، على إستاد القاهرة الدولي.

وكان مرتضى منصور أعلن خلال وقت سابق عدم خوضه لأي مباريات على إستاد القاهرة مرة أخرى، بسبب سوء التوفيق الذي يلازم لاعبيه على هذا الملعب، حسبما جاء في تصريحاته.

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