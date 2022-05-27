الهلال السعودي يفاوض مهاجم منتخب الجزائر

المصدر: البيان

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يبحث الهلال السعودي عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعزيز الخط الأمامي للفريق بناءً على طلب المدير الفني رامون دياز.

ودخل الهلال في مفاوضات مع الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لصحيفة "الوئام" السعودية، فإن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل متمسكة بالتعاقد مع إسلام سليماني حال رحيله عن سبورتينج لشبونة هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال اختارت التعاقد مع سليماني نظراً لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات كبيرة، ستمنح الفريق قوية كبيرة في الخط الهجومي بالموسم الجديد.

وكان سليماني انضم إلى سبورتينج لشبونة يناير الماضي بعد رحيله عن أولمبيك ليون، الذي انتقل له 2019 قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، وسبق له اللعب أيضاً مع شبيبة الشراقة وشباب بلوزداد ونيوكاسل يونايتد وفناربخشة وموناكو.

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