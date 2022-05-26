الاتحاد السوداني يفشل في استخراج جواز سفر «بيتر»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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غاب إسم أحمد بيتر حارس مرمى نادي المريخ عن قائمة المنتخب السوداني لكرة القدم المغادرة إلى نواكشوط لأداء أولى مبارياته ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات في كوت ديفوار، في مؤشر لفشل اتحاد الكرة السوداني في استخراج جواز سفر للاعب ينهي أزمة الهوية التي عانى منها بعد استقلال دولة جنوب السودان،وسبق للإتحاد إعلان قرار من مجلس السيادة بمنح اللاعب جواز سفر يحمل الهوية السودانية.

وتسببت أزمة جواز السفر في وضع حرج داخل نادي المريخ، ولن يستطيع النادي إشراكه في مباريات الدوري الممتاز.

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