جواز سفر «بيتر» يثير مخاوف «صقور الجديان»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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حالة من الخوف والترقب تسري وسط الجهازين الفني والإداري للمنتخب السوداني «صقور الجديان»، بسبب عدم استلام جواز سفر أحمد بيتر حارس مرمى المنتخب والمريخ لإكمال إجراءات سفر البعثة إلى موريتانيا لأداء أولى مباريات تصفيات المجموعة المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2023، أمام المنتخب الموريتاني في الرابع من يونيو المقبل.

وسبق أن صدر قرار من مجلس السيادة السوداني بمنح «بيتر» جواز سفر سودانياً، منهياً أزمة هوية اللاعب التي تفجرت بعد إعلان انفصال الجنوب عن السودان، واستقلال دولة جنوب السودان،

وأفادت مصادر إعلامية أن عدم استلام جواز سفر اللاعب أربك حسابات الجهازين الفني والإداري، خصوصاً بعد إصابة الحارس الأساسي أبوعشرين.

ويشارك المنتخب السوداني في التصفيات ضمن مجموعة تضم إلى جانبه الجابون، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا.

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