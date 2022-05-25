بن شرقي يخرج عن صمته ويرد على أنباء انتقاله للأهلي

المصدر: البيان

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خرج الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عن صمته بعد التكهنات التي أفادت بانتقاله إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي خلال الآونة الأخيرة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية، أكدت أن بن شرقي توصل لاتفاق مع الأهلي للانتقال له بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ورد بن شرقي على هذه التقارير برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مؤكداً أنه سيكشف عن موقفه في القريب العاجل، حيث كتب باللغة الإنجليزية: "الجميع يتحدث لكن لا أحد يعرف الحقيقة، قريباً سيتم الكشف عن كل شيء، وأشكر كل من تفهم موقفي".

ولم يتضح موقف بن شرقي من تجديد عقده مع الزمالك، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض من قبل عن قراره بعدم تجديد تعاقد أي من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

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