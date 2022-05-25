الأهلي يختتم استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض النهائي الإفريقي

المصدر: البيان

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يختتم الأهلي المصري استعداداته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى المغرب، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتقام مباراة الأهلي والوداد الحادية عشر مساء الإثنين المقبل بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلقي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو على لاعبيه قبل مران اليوم، يستعرض خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وتغادر طائرة الأهلي من مطار القاهرة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات متجهة إلى المغرب على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس الأهلي، ويرافقه حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

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