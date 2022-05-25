12 مليون دولار لعيون رئاسة الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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حدد هشام السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال السوداني ميزانية أولية تقدر بنحو 12 مليون دولار لتحقيق حلم الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية بعد عامين من الآن، وفسر مصدر مطلع فضل حجب اسمه، هذه الخطوة بالدعاية الانتخابية لتولي رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

،وقال المصدر في تصريح لـ «البيان»: «اختار السوباط هذا التوقيت والنادي مقبل بعد أيام على الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي، تليها انتخابات النادي كنوع من الدعاية الانتخابية وتأكيد على ترشحه فيها رغم أنه لم يعلن ذلك حتى الآن، ولكن مناقشة مشروع بناء فريق في فترة عامين للفوز بالبطولة الأفريقية وضخ مبالغ ضخمة تصل ملايين الدولارات يعني أن الرجل يقدم برنامجه في الانتخابات المقبلة».

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