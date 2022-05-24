صدمة لمرتضى منصور بسبب ستاد القاهرة

المصدر: البيان

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وجهت رابطة الأندية المصرية المحترفة صدمة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بشأن الملعب الذي يخوض عليه الفريق الأبيض مبارياته المقبلة في بطولة الدوري العام.

ويخوض الزمالك مبارياته منذ بداية الموسم على إستاد القاهرة الدولي، إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض أكد خلال الأيام الماضية أن الزمالك لن يستكمل موسمه على نفس الملعب، مشدداً على أنه حصل على جميع الموافقات اللازمة لخوض ما تبقى من مباريات الموسم على إستاد الدفاع الجوي.

وقال عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الزمالك سيخوض مبارياته المقبلة على إستاد القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن النادي الأبيض لم يحصل على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة للعب على الدفاع الجوي.

وتابع: "الزمالك مستمر في خوض مبارياته على إستاد القاهرة، حتى حصوله على الموافقات اللازمة".

وكان مرتضى منصور أكد أن الزمالك يواجه سوء توفيق على إستاد القاهرة، وهو الأمر الذي يمنع الفريق الأبيض من تحقيق الفوز في مبارياته التي يخوضها على نفس الملعب، مشيراً إلى أن لاعبي الزمالك طالبوه باستبدال الملعب من أجل تحسن النتائج.

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