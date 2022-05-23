50 مدرساً بدورة تدريب صغاراليد في السعودية

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح في السعودية دورة أساسيات تدريب كرة اليد للصغار وقانون كرة اليد المبسط وكيفية تطوير كرة اليد عن طريق المدارس، ضمن برامج مشروع دوري المدارس، وشارك في الدورة 50 مدرساً ومدرسة، وبمشاركة أكثر من 85 طالباً،وأقيمت بالتعاون بين الاتحاد الدولي لليد والاتحاد السعـودي للعبة والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، وهدفت الدورة لإعداد محاضرين دوليين قادرين على إقامة دورات لمدرسي ومدرسات التربية البدنية في السعودية، بجانب تعليم الطلبة أساسيات اللعبة.

وحضر الختام فاضل بن علي آل نمر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي والعربي لكرة اليد، ونبيل بن عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي،وشملت الدورة عدداً من المحاضرات العلمية والتطبيقية وأدارها الدكتورة ألونا والدكتور نبيل طه، ممثلا الاتحاد الدولي.

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