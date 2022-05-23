بعد ظهورها المفاجئ.. زوجة محمد صلاح تتصدر «الترند» (صور)

المصدر: البيان

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تصدرت ماجي صادق زوجة الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها مع زوجها بملعب أنفيلد.

وظهرت ماجي مع صلاح عقب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون بختام منافسات الدوري الإنجليزي بأرض ملعب أنفيلد، ورافقها ابنتيها مكة وكيان، لتشاركه الاحتفال بحصوله على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل ممرر بالبريميرليغ، عن الموسم المنقضي 2022/2021.

ولفتت ماجي الأنظار بسبب التغيير الجذري في ملامحها ووزنها، حيث بدى واضحاً خسارتها الكبيرة للوزن.

وتداول الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، صور صلاح وزوجته خلال الساعات الماضية، وأرفقوها بعبارات الاعتزاز والفخر بإنجازات اللاعب المصري، كما أشادوا بإطلالة زوجته والتغيير الذي أجرته في هيئتها لتبدو أكثر جمالا.

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