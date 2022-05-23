الدوحة تستضيف المؤتمر الأمني لمونديال 2022

المصدر: الدوحة – البيان

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انطلقت أمس بالدوحة أعمال مؤتمر الميل الأخير الأمني لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي تنظمه لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة، بهدف التأكيد على الجهوزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، والوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية اللازمة للبطولة وتعزيز التعاون الشرطي ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يشارك في المؤتمر أكثر من 40 وفداً يمثلون الدول المتأهلة للبطولة، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وشراكة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وجهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول)، فضلاً عن ممثلين من جهات أخرى ذات علاقة، إذ تتضمن أعماله تعريفاً بالبطولة، وتقييم الأخطار والتحديات الأمنية، ونهج التخطيط الأمني، والإجراءات الأمنية الخاصة بالمنشآت الخاصة بالبطولة، ومتطلبات الأمن السيبراني في البطولة، والاتصال والتعاون مع الشركاء الدوليين.

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