استطلاع «البيان».. 66 %: الأهلي المصري بطل إفريقيا استطلاع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رشح 66 % من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان»، الأهلي المصري للفوز بدوري أبطال إفريقيا 2022، مقابل 34 % رشحوا منافسه ومضيفه الوداد البيضاوي للفوز باللقب، ويقام نهائي البطولة القارية بين الفريقين في الحادية عشرة من مساء 30 الجاري «بتوقيت الإمارات»، على ملعب استاد محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ورشح 69 % من المشاركين في التصويت عبر موقع «البيان» الأهلي للفوز بكأس البطولة الإفريقية، مقابل 31 % أكدوا أن الكأس للوداد، وفي حساب «البيان» على تويتر، جاءت نسبة التصويت 63 % للأهلي، مقابل 37 % للوداد.

وأكد المدرب السوداني فوزي التعايشة، أن حظوظ الأهلي والوداد للفوز بالكأس متساوية مشيراً إلى أن المباريات النهائية لا تخضع لأي معايير، ومستوى طرفي النهائي قبل المواجهة الحاسمة، لا يكون مقياساً للتوقعات المنتظرة أو لترشيح طرف دون آخر، وقال: الأهلي المصري ليس هو الفريق الذي نعرفه في النسختين الماضيتين حينما توج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، وهو لا يقدم مستويات ونتائج قوية في الدوري المحلي، ولكنه لا يزال يمتلك الخبرات التي تضعه مرشحاً قوياً للحفاظ على اللقب القاري الذي توج به عامي 2020 و2021، ليصل إلى 11 لقباً في البطولة.

وأضاف: وفي المقابل يعرف الجميع التاريخ الكبير للوداد البيضاوي، الذي يسعى إلى الفوز بالبطولة الإفريقية المرة الثالثة، بعد التتويج باللقب في نسختي 1992 و2017، ويتصدر الفريق الدوري المغربي برصيد 50 نقطة، من 23 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي في المركز الثاني من 24 مباراة، وهو منافس قوي على اللقب القاري، والتاريخ سبق أن جمع بين الأهلي والوداد، 10 مباريات في البطولة الإفريقية، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، وفاز الأهلي في 4 مباريات، والوداد في مباراتين.

وعن تأثير الجماهير قال التعايشة: لم تعد الأرض أو الجماهير عوامل مؤثرة في الفرق الكبيرة التي تعودت اللعب والانتصار خارج أرضها وأمام جماهير غريبة، والأهلي سبق أن فعلها غير مرة، وربما تؤدي الأرض والجماهير دوراً سلبياً بالضغط النفسي على الوداد في مثل تلك المباريات المهمة، وعلى كل الأحوال الجميع ينتظر مباراة قوية وممتعة بين الطرفين، وعلى لقب قاري مهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز