الكويت والعربي في صدارة كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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حافظ العربي الكويتي على صدارة المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقامة في الكويت، بفوزه على شباب الخليل الفلسطيني بهدف وحيد أحزره ابلاي مبينجيو، وهو الانتصار الثاني للعربي على التوالي بالمجموعة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وكان تغلب على الرفاع، بالمباراة الأولى بينما يتذيل الخليل المجموعة من دون رصيد بهزيمتين من ظفار العماني والعربي، وستكون الجولة الأخيرة حاسمة، ويلعب العربي مع ظفار على الصدارة، فيما يلتقي الرفاع مع شباب الخليل.

وفي العاصمة العمانية استعاد فريق الكويت نغمة الانتصارات متغلباً على السيب العماني بهدفين مقابل هدف بالمجموعة الأولى، أحرز الثنائية التونسي ياسين الخنيسي وفهد حمود، وللخاسر محسن الغساني ورفع الكويت رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل أمام الأنصار اللبناني ليبقى على حظوظه في التأهل للدور قبل النهائي لمجموعات غرب آسيا بينما توقف رصيد السيب عند 3 نقاط فقط، ويلتقي بالجولة الأخيرة الكويت مع جبلة السوري، والسيب مع الأنصار.

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