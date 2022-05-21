تصاعد أزمة الأهلي المصري والبنك

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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لا تزال أزمة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الـ 19 بالدوري المصري لكرة القدم، تتصاعد، وتسيطر على الساحة الكروية في مصر، خصوصاً بعد طلب الأهلي بإعادة المباراة، بسبب مخالفة حكم الفيديو نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الفيديو المبلغ لجميع الاتحادات، حيث شهدت المباراة جدلاً تحكيماً واسعاً، بعد إلغاء الحكم الدولي أمين عمر، هدفاً للأهلي، سجله محمود وحيد، عقب العودة لتقنية الفيديو «VAR»، والّتي أظهرت خطأ في تنفيذ الكرة الثابتة قبل تسجيل الهدف، ما ترتب عليه تقدم الأهلي بشكوى ضد الحكم، للتشكيك في قراراه بإلغاء هدف لصالح الأهلي، وهو الهدف الذي أثار الأزمة، وأدى إلى انقسام أراء خبراء التحكيم في مصر.

وطالب الأهلي من اتحاد الكرة، إعادة المباراة، استناداً إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد، خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول «VAR»، وأشار بيان النادي الأهلي، إلى أن «تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة، واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين».

رد

وأكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام، سيردان على الشكوى التي تقدم بها الأهلي باللوائح، وأشار إلى أن استشهاد مسؤولي الأهلي بما حدث في مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي شهدت لعبة مماثلة لتلك التي أحرز منها الأهلي هدفه في مرمى البنك الأهلي، وقام حكم مباراة أستون فيلا وبيرنلي باحتساب الهدف، وقال «حكما الساحة وتقنية الفيديو في هذه المباراة، مخطئان في قرارهما باحتساب هدف أستون فيلا.

وأوضح رئيس لجنة الحكام، أن قانون كرة القدم بُني على 3 أشياء، أهمها العدالة، وإذا تم احتساب هدف الأهلي، فإن الجدل سيكون أكبر بكثير، كما أن حكم مباراة أستون فيلا وبيرنلي، وحكم تقنية الفيديو، مخطئان في قرارهما بنسبة 100 %، وهذه الحالة أخطأ فيها الحكم والحكم الرابع والحكم المساعد القريب من مكان لعب الكرة».

تقرير

ووفقاً لتقرير حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، فإنه من الصعب إعادة المباراة، كون الحكم أمين عمر لم يعترف بأي خطأ، ولم يذكر تقرير المباراة سوى إدانة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لإساءته للحكم، ما تسبب في طرده.

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