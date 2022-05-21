تكاليف رحلة المغرب تثير استياء جماهير الأهلي المصري

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تسبب ارتفاع تكلفة سفر جماهير الأهلي المصري إلى المغرب لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد جدلاً كبيراً، وحددت الشركات المفوضة من النادي لتنظيم رحلة اليوم الواحد، ما يقرب من مبلغ 15 ألف جنيه مصري، تشمل تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً والانتقالات إلى الملعب وقيمة التذكرة ورسوم تأشيرة المغرب، ويلتقي الأهلي مع الوداد على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 30 الجاري في النهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعتبر البعض أن التكلفة المقررة للرحلة مبالغ فيها وخصوصاً أن عشاق الأهلي، ممن يطلق عليهم «جمهور الدرجة الثالثة» سيكونون غير قادرين على تحمل هذه النفقات من أجل مؤازرة فريقهم في مباراة مهمة ومصيرية، وأن هذه الرحلة تم تنظيمها من أجل فئة معينة قادرة على تحمل هذه النفقات وليسوا ممن يسعون وراء الفريق في كل مكان.

وأكد عدد من جماهير الفريق أنه كان من الأولى أن يتكفل النادي بتكاليف سفر عدد كبير من المشجعين، وأن هذه التكلفة لن تساوي 10% من ثمن إحدى الصفقات التي يعقدها النادي لشراء لاعب بعينه مقابل ملايين الجنيهات، وأن الجماهير لها حق على النادي كونها باعتبارها أحد عناصر الفوز بالمباراة.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، شكل لجنة لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات لجماهير الأهلي إلى المغرب، ومتابعة استخراج التأشيرات والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

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