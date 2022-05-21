نهضة بركان يُبقي لقب كأس الاتحاد الإفريقي مغربياً بفضل ركلات الترجيح

المصدر: أ ف ب

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أبقى نهضة بركان لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مغربياً وخَلَفَ مواطنه الرجاء البيضاوي، وذلك بفضل ركلات الترجيح التي قادته للفوز في النهائي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الجمعة في أويو النيجيرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم اعتقد الفريق المغربي أنه حسم المباراة حين تقدم في الدقيقة 97 من ركلة جزاء سجلها يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس استفاد من خطأ دفاعي فادح لإدراك التعادل في الدقيقة 117 عبر ثيمبينكوسي لورش، الذي كان صاحب الركلة الترجيحية الضائعة الوحيدة لفريقه بعدما صدها الحارس حمزة الحمياني.

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