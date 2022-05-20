عبدالله الشاهين رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم

المصدر: ا ف ب

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فاز عبدالله الشاهين بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الانتخابات التي أقيمت الجمعة خلفاً للشيخ أحمد اليوسف.

وحصل الشاهين الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد، على 11 صوتاً من أصل 12 في الجمعية العمومية بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي وفواز الحساوي عشية الانتخابات.

وينص النظام الأساسي على إلزامية حصول الفائز على "النصف زائد واحد" من أصوات الجمعية العمومية، علماً أن الصوت الوحيد الذي لم يصب في خانته يعود إلى ممثل النادي العربي الذي انسحب من عملية التصويت على منصب الرئيس.

وفاز أحمد عقلة وهايف المطيري بمنصب نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والفنية، والشؤون المالية والاستثمار وحصلا على 13 صوتاً.

كما انتخب منصور باشا وجمال العتيبي وعبدالعزيز السمحان لمقاعد العضوية الثلاثة بحصولهم على 13 صوتاً، فيما ذهب المقعد النسائي بالتزكية الى فاطمة حيات المرشحة الوحيدة بـ11 صوتاً.

ومن أبرز مهمات الاتحاد الجديد العمل على إعادة منتخب الكويت للعب الأدوار الأولى على المستويات كافة وتحسين المسابقات المحلية والانتقال باللعبة من الهواية إلى الاحتراف أسوة بالدول المجاورة.

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